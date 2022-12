Germani Brescia | frattura da stress nel piede sinistro per John Petrucelli

(Di venerdì 2 dicembre 2022)comunica che nel corso della partita della 7DAYS EuroCup con l’Umana Reyer Venezia, l’atletaè stato vittima di unadadel quinto osso metatarsale del. La società e il giocatore stanno valutando le diverse opzioni disponibili per stabilire il percorso migliore al fine di permettere al giocatore di tornare in campo nel più breve tempo possibile. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

