Gas | la bolletta sale del 13 | 7% a novembre

Il Sole 24 ORE

Sul fronte, per il 30% le bollette sono aumentate solo fino al 20%, ma per un 23% gli aumenti hanno toccato anche il 100% e solo il 7% non ha registrato rincari. Mettendo assieme caro energia e ...I costi dell'energia e delhanno scatenato un'autentica corsa alle soluzioni offerte dalle energie rinnovabili, come ad ...un Pannello fotovoltaico Plug and Play Non solo il risparmio in. ... Gas: bolletta in aumento (+13,7%) per i consumi di novembre. In un anno la spesa è salita del 63,7% (ANSA) - ROMA, 02 DIC - Cresce la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo ...Gas: bolletta in aumento (+13,7%) per i consumi di novembre. ARERA comunica il valore della materia prima: 91,2 €/MWh. Milano, 2 dicembre 2022 – In aumento la bolletta gas per le famiglie ancora in ...