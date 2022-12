“Fuori Signorini | Sonia e Orietta” Terremoto al GF Vip | perché si parla di azzerare tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) GF Vip, via Alfonsoe le opinioniste. Si prospetta un’autentica rivoluzione nella prossima edizione del reality di Canale 5, quella che andrà in onda nel 2023. Ma andiamo con ordine. Quella in corso è la settima edizione e da ormai quattro edizioni è il noto giornalista, direttore di Chi, a guidare le danze. Le prime tre stagioni erano state invece condotte da Ilary Blasi con Alfonsoa fare l’opinionista in studio. Quest’anno la coppia formata daBruganelli e Adriana Volpe non è stata riconfermata. Pare che ad Adriana fosse stata proposta perfino la partecipazione al reality, rifiutataconsiderato un passo indietro. E dunque ecco la new entry diBerti, cantante popolare non solo tra i più grandi che si sta facendo apprezzare anche in questa nuova veste. Nelle ...