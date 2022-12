Francesco Oppini su Alessia Fabiani | «Ecco perché l’ho lasciata Mamma…»

Leggi su topicnews

(Di venerdì 2 dicembre 2022), figlio di Alba Parietti, si è fatto molto apprezzare al GfVip per il suo modo di essere, in gamba, con la testa sulle spalle e dal buon cuore. E al Grande Fratello, era tornato a parlare di una sua vecchia fiamma,, spiegandosi erano lasciati, figlio di Alba Parietti, è un ragazzo molto in gamba, che il pubblico ha avuto modo di apprezzare e stimare nella Casa del Grande Fratello Vip.-Fonte WebLa vita sentimentale In una delle ultime edizioni del reality, che negli ultimi anni ha visto alla conduzione Alfonso Signorini, ha preso parte, per l’appunto anche. Nel 2020,si è mostrato in tv come un ...