Frana Ischia | manca l' ultima dispersa In caso di allerta in 1 300 a rischio evacuazione

Seicento edifici potrebbero essere sgomberati nelle prossime ore, in caso di nuova allerta meteo. Ad oggi, sono 300 gli sfollati, tra cui 59 minori. Manca solo una dispersa all'appello: la 31enne ...... sempre all'unanimità, il nuovo decreto legge per l'emergenza, con stanziamenti per altri 10 ...anche l'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischioe ...Cronaca Frana Ischia, proseguono le ricerche dei dispersi a Casamicciola. Si torna a cercare con le prime luci del mattino le persone ancora nella lista dei dispersi della frana che sabato… Leggi ...Le due giovani famiglie vivevano tra via Celario e via Santa Barbara, proprio dove la frana ha fatto più danni. Le salme di tutte le vittime sono state portate all’ospedale Rizzoli di Ischia dove, ...