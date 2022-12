Forza Italia sannita | insediata la segreteria politica ed organizzativa

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Si è formalmentelaeddi, guidata dall’Onorevole Francesco Maria Rubano. Lasarà composta da Antonio Luciano, Sandro Rossi, Stefano Zeoli e Giuseppe Varricchio. A quest’ultimo è stato assegnato il ruolo di capo. La sede è situata a Benevento in viale Mellusi n.36. L’Onorevole Rubano riceverà, previo appuntamento, tutti i sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Sui canali e sul sito internet saranno indicati anche i numeri di telefono e gli indirizzi email della costituenda. A breve, inoltre, saranno rese note le costituzioni di altre sedi che rappresenteranno punti di ascolto e di incontro ...

la Repubblica

Applausi da FI e Calenda, silenzio invece da Lega e Fratelli d'Il minimo comune denominatore trae Terzo polo è la modifica dell' abuso d'ufficio . A mettere d'accordo i due ...... amministratore delegato di Medloge Medway, Filippo Addarii, managing partner di ... Pensando allo sviluppo sostenibile, quali sono i punti didelle imprese italiane "Innanzitutto, ... Calenda annuncia amministratori di Forza Italia "in arrivo". Poi lo scontro con Letta su Meloni La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia (e poi di Italia ...Secondo i sondaggi elettorali di Emg la Lega sale oltre il risultato delle elezioni di settembre, ma Zaia supera Salvini in popolarità ...