Fortnite | rivelato l’orario di inizio dell’evento “Frattura”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Capitolo 3 disi sta ufficialmente concludendo, il che significa che un altro epico evento live è proprio dietro l’angolo. In vista dell’uscita del Capitolo 4 di, Epic Games ha confermato tutti i dettagli relativi al prossimo evento live del gioco,, compresidi, la data e tutte le ricompense. L’evento pertanto si svolgerà sabato 3 dicembre alle 13:00 PT / 16:00 ET / 21:00 GMT. Secondo l’ultimo post sul blog di Epic Games, l’evento finale del Capitolo 3 sarà “un evento sociale ultraterreno e inaspettato“. Lo studio afferma inoltre che se i giocatori decideranno di partecipare all’evento da soli o con un gruppo di amici, “il destino dell’Isola è nelle vostre mani“. Don’t fall to pieces… Jump into the one-time only Fracture event ...