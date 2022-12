Fiorentina | Italiano professore per un giorno all’Università di Firenze

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nella giornata odierna è andato in scena un altro appuntamento con l’All Around Soccer organizzato dall’AIAC. L’evento ha visto l’incontro degli studenti dell’Università dicon Vincenzo, allenatore della, ed il suo staff. Argomento del dibattito: “La prestazione del calciatore: modello prestativo e allenamento”. Molti gli ospiti intervenuti, dal vicepresidente del Settore Tecnico e presidente della società Cattolica Virtus Paolo Bosi, ai preparatori dello staff diStefano Dainelli, Piero Campo, ai match analyst Stefano Firicano e Paolo Riela a Matteo Levi Micheli, Gabriele Mascherini e Cristina Scaletti dell’Università di. Al termine dell’incontro,si è fermato ulteriormente per rispondere alle numerose domande degli studenti. ...

...dei metatitle che sono un elemento cardine per l'azienda 50% milanese e 50%. I testi per ... scritti bene in: non si tratta di un elemento superfluo, visto tutti i contenuti con ...In seconda posizione, invece, l'esterno ex(22%). Seguono a pari merito, infine, il giovane centrocampistae il centrale brasiliano, entrambi all'8%. Insomma, almeno sulla volontà ...Intervenuto nel pomeriggio a Radio Toscana, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato di temi legati alla Fiorentina: "I viola sono stati un po' contraddittori in questa prima ...Dopo l’amichevole di ieri contro l’Arezzo, gli uomini di mister Vincenzo Italiano si ritroveranno al Centro Sportivo Davide Astori per la seduta odierna che è stata fissata ...