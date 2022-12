Fiorentina | gli scontenti vogliono andarsene e Duncan…

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il mercato è alle porte e lasta facendo valutazioni sui delusi in questa prima parte di stagione e le possibili cessioni Il mercato è alle porte e lasta facendo valutazioni sui delusi in questa prima parte di stagione e le possibili cessioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, alcuni giocatori come Maleh, Ranieri e Zurkowski vorrebbero cambiare aria per trovare più spazio. Tra i possibili partenti spunta a sorpresa anche il nome di Duncan, nonostante il suo utilizzo nella prima parte di stagione sia stato buono o comunque più alto rispetto alla scorsa annata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

