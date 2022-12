Fiat - Le prime foto del nuovo pick-up per il Sudamerica

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasta ultimando i collaudi di un-up destinato al mercatono. Il modello, anticipato dalle immagini dei prototipi ancora parzialmente camuffati, non sostituirà gli attuali Strada e Toro ma si inserirà nella gamma come prodotto inedito nel segmento D. Il debutto è previsto per la seconda metà del 2023. Imparentato col Peugeot Landtrek. Laha già conquistato oltre il 50% del mercatono grazie ai modelli attuali e vuole rafforzare ulteriormente la sua posizione con il terzo prodotto che si inserisce in uno dei segmenti più combattuti. Secondo diverse indiscrezioni, il-up condividerà meccanica e gran parte degli elementi esterni e interni con il Peugeot Landtrek.