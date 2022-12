Ferrari | John Elkann dà il via alla rivoluzione | decisioni clamorose

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo le dimissioni del team principal Mattia Binotto, insi sta cercando di costruire la nuova squadra che guiderà la scuderia nel 2023 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono sicuramente giorni molto concitati per. L’amministratore delegato di Exor deve fare i conti con le situazioni a dir poco spinose per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... no Un vecchio e stanco Harrison Ford chiacchiera con un vecchio e stancoRhys - Davies ..., film magnifico che non ci dice assolutamente nulla sulla sua capacità di prendere in mano un ...... tanto da essere descritto come uno ' stretto confidente sia diElkann che di Piero' . Infine Antonello Coletta , responsabile GT del Cavallino Rampante, ma indispensabile per il ...Dopo le dimissioni del team principal Mattia Binotto, in Ferrari si sta cercando di costruire la nuova squadra che guiderà la scuderia nel 2023 ...Luca Cordero di Montezemolo, il presidente degli anni d'oro della Ferrari, guidata dal 1991 al 2014, artefice dell'epopea Schumacher, è tornato a parlare della sua amata Scuderia. Negli ultimi anni Mo ...