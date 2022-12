False coop | frodi fiscali e multinazionali La caccia ai veri ladri vale almeno 105 miliardi I pm accusano | ‘Tante indagini | pochi risultati’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il caso Soumahoro tiene banco da giorni. Il governo alza il limite del contante e toglie l’obbligo dei pos, quasi fossero inutili lacci che frenano la ripresa. Ma l’illegalità dilaga quasi indisturbata, come dimostrano i dati di un convegno organizzato dall’associazione dei Funzionari Ispettivi Pubblici, in via delle ortiche a Milano. Anche qui si parla di lavoro, ripresa, di legalità eerative sospette. “Con appena 66 ispettori in tutta la Lombardia, Milano esclusa, abbiamo effettuato 870 controlli, scovato 13.242 lavoratori in nero e un accertamento per oltre 92,355.179 milioni di euro”, scandisce il direttore regionale dell’Inps Francesco Ricci. Applausi in sala. Il presidente dell’Aniv annuncia poi l’intervento del procuratore Paolo Storari “visto che lavoriamo tanto con voi”. Ma l’altro replica secco: “non è vero che lavoro spesso con voi, no”, e in sala cala ...