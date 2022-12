(Di venerdì 2 dicembre 2022) «Con ventisettemila abitazioni senza concessione edilizia», sottolinea Gianluca, docente di diritto amministrativo della Sapienza di Roma, «sulle scrivanie del comune ischitano pende un arretrato di decine di migliaia di domande di condono, e altrettante ordinanze di demolizione». Panorama.it ha incontrato il prof.che ha puntato il dito contro l’incapacità del sistema amministrativo italiano di programmare unacoerente e chiara: «Siamo al perfetto controsenso della legge, che prima vieta, poi perdona. Uffici divisi tra demolizioni e condono». Professorè davvero così? «Esattamente. Condonare deriva dal latino e significa “donare”. Il condono azzera tutte le sanzioni, incluse quelle penali previste per i casi di abuso totale. Nella realtà giuridica, il termine condono indica ...

Esposito: «L'Italia che frana Il vizio è l'eccesso di legislazione»