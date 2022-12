Eros Ramazzotti | la rivelazione che ha spiazzato la figlia | “Ecco che nonno sarò”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Auroraè incita e tutti sono molto attenti a questa gravidanza, soprattutto perché si chiedono come cambierà la vita dei due giovanissimi nonni, Michelle e. Tuttavia, il cantante si è lasciato andare a un commento molto particolare che hamoltissimo lasecondo lui che tipo disarà… Anche a quasi sessant’anniresta bellissimo come quando ne aveva trenta, anzi migliora anche con l’età. Infatti, nonostante stia per diventareappare in perfetta forma. Il cantante è nato nel 1963 e proprio di recente ha compiuto gli anni, festeggiando insieme agli affetti più cari. Negli ultimi tempi è riuscito a ristabilire anche un rapporto con l’ex moglie Michelle Hunziker, ...

Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ancheè pronto a tornare sui palchi italiani con nuove date del tour che lo vedrà protagonista per i prossimi anni. È stato proprio il cantautore, che tra pochi mesi diventerà nonno, ad ...10. Prezioso Gli album più ascoltati 1. Un Verano Sin Ti di Bad Bunny 2. Harry's House di Harry Styles 3. SOUR di Olivia Rodrigo 4. = di Ed Sheeran 5. Planet Her (Deluxe) di Doja Cat ... Eros Ramazzotti annuncia le date dei concerti per l'estate 2023 Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno per diventare nonni. Ecco l'affermazione del futuro nonno che spiazza ...Il cantante ha annunciato nuove date del suo Battito Infinito World Tour ed è atteso questa estate al teatro Antico di Taormina per tre date Anche Eros Ramazzotti è pronto a tornare sui palchi italian ...