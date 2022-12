Eriksen e il 'pizzino' recuperato da Duke | come l'Australia ha mandato a casa la Danimarca | VIDEO

L'ultimo caso è quello deldi, o meglio della Danimarca e sembra proprio che i Socceroos non avrebbero sottovalutato i rivali . La Gazzetta dello sport ricostruisce l'episodio del ...L'ultimo caso è quello deldi, o meglio della Danimarca e sembra proprio che i Socceroos non avrebbero sottovalutato i rivali . La Gazzetta dello sport ricostruisce l'episodio del ...Sui social virale la ricostruzione di un episodio avvenuto nella ripresa del match perso dai danesi, eliminati così dalla Coppa del Mondo in Qatar ...MONDIALI 2022 - Un pizzino recapitato al centrocampista danese e gettato da Hojbjerg è stato raccolto dagli australiani, che lo hanno sfruttato per vincere: un tifoso ha ricostruito nel dettaglio una ...