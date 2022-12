Energia | Meloni | Italia uscirà più forte da crisi ma serve visione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) "L'ho detto tante volte, proprio in rapporto allaenergetica, ne sono convinta sempre di più ogni giorno: da questal'può uscire più, può uscire più autonoma di prima, ma per ...

...cittadinanza - La Corte dei Conti si è espressa anche sulle modifiche apportate dal governo... in primis i costi dell', nonostante il limitato tempo a disposizione, ha assunto dimensioni ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video messaggio alla convention della Fondazione Guido Carli sull'in programma oggi a Villa Blanc, a Roma.ha detto di ...Roma – “Questo è un tempo nel quale dovremmo utilizzare anche quell’approccio che i greci descrivono benissimo con una parola straordinaria: “meraki”, ovvero fare qualcosa con tutto te stesso, con tut ...Lo afferma il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'evento "Energie coraggiose, forze che fanno muovere il mondo" della Fondazione Guido Carli. sat/gtr (fonte video: Palazzo Chigi) ...