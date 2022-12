Emily in Paris | il doppio gioco al centro della terza stagione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Manca poco alladiin. Lily Collins torna ad interpretare un’americana a Parigi e, nei nuovi episodi, sarà più combattuta che mai perché impegnata in unpericoloso, lavorativo quanto sentimentale. QuandoCooper tornerà nelladiin, dovrà riflettere accuratamente sulle conseguenze di non voler prendere una decisione (ed una posizione) nella vita. I telespettatori ricorderanno il cliffhanger con cui si è conclusa la secondaserie TV ambientata a Parigi e distribuita su Netflix. Ebbene: nel primo trailer ufficiale, pare che la protagonista abbia scelto di non ...

