Emergenza abitativa | nuovi appartamenti - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Li realizzerà il Comune nell'edificio storico di Massa dove ha una sede anche l'ente. Investimento da un milione e mezzo di ...Così come i numeri della graduatoria dell', triplicata negli ultimi 7 anni, esprimono la scarsa attenzione al problema, anzi al dramma che coinvolge 2.500 famiglie. Questo tema ... Emergenza abitativa, nuovi appartamenti E’ stato riconfermato alla guida del Sunia Palermo Zaher Darwish. Lo ha eletto l’assemblea, all’unanimità, per il secondo mandato, nel corso dei lavori del XIII congresso provinciale del Sunia che si ...CHIETI – Chieti è oggi l’unica realtà regionale ad attivare il progetto dell’housing first, strumento di politica sociale rivolto a persone che vivono condizioni di estrema povertà. Tre gli appartamen ...