Elon Musk silura Kanye West da Twitter | “Ho fatto tutto quello che ho potuto ma lui ha violato ancora le regole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Hoche ho, ma nonostante questoè tornato a violare le nostrecontro l’incitazione alla violenza, l’account sarà sospeso”. Così Eb ha spiegato ad utente fan del controverso rapper, la decisione di sospenderlo dadopo aver pubblicato un post con l’immagine della svastica e della stella di David.poche ore dopo aver detto che “ci sono cose buone in Hitler”. La decisione diè sopraggiunta dopo che il rapper ha postato un’immagine che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di Davide e probabilmente anche per le sue frasi di elogio nei confronti di Adolf Hitler. “Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per incitamento alla violenza, ...