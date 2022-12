Edoardo Donnamaria beffeggiato dagli autori del GF Vip | lui sente e sbotta duramente

... il quale è tornato recentemente in prima serata su Canale 5 per fare una sorpresa al gieffino: 'Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset ...Il parere sugli altri concorrenti Ignazio e Cecilia sono convinti che la relazione trae Antonella Fiodelisi lontano dal Grande Fratello Vip 7 avrà vita breve. A detta dei futuri ...il quale è tornato recentemente in prima serata su Canale 5 per fare una sorpresa al gieffino Edoardo Donnamaria: “Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che ...Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o negare il consenso a t ...