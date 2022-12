Ecco le foto dei pacchi insanguinati recapitati ai consolati ucraini in Italia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il consolato ucraino a Roma ha visto recapitarsi un pacco sporco di sangue, come accade da giorni anche in altri paesi tra cui la Spagna, dove è stata già aperta un'indagine. Lamostra una busta spedita dalla Germania e indirizzata a Via Monte Pramaggiore 13. Anche al consolato ucraino di Napoli sarebbe arrivato questa mattina un pacco simile, con dentro, spiega l'Ansa, degli occhi di animali. La conferma arriva anche dal portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko, che su Facebook ha scritto che le ambasciate e icontinuano a ricevere minacce in diversi paesi. "Dopo l'attacco terroristico in Spagna, le ambasciate in Ungheria, Olanda, Polonia, Croazia,, igenerali di Napoli e Cracovia e il consolato di Brno hanno ricevuto ...

Sky Tg24

