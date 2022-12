Ecco le foto dei pacchi insanguinati recapitati ai consolati ucraini in Italia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il consolato ucraino a Roma ha visto recapitarsi un pacco sporco di sangue, come accade da giorni anche in altri paesi tra cui la Spagna, dove è stata già aperta un'indagine. Lamostra una busta spedita dalla Germania e indirizzata a Via Monte Pramaggiore 13. Secondo fonti diplomatiche all'interno del plico i carabinieri hanno trovato un occhio di pesce. "Abbiamo un motivo di credere che sia in corso una campagna ben pianificata di terrore delle ambasciate e dei", aggiungono i diplomatici. Sempre questa mattina è arrivato un pacco simile anche al consolato ucraino di Napoli, con dentro, dice l'Ansa, degli occhi di animali. L'episodio non è isolato. Come scrive il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko su Facebook, sono diverse le ambasciate e i...