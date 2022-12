(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un fotomontaggio semplice semplice: una linea vericale nera che lambisce il "sole rosso" riferito al pallone forse uscito e forse no, crossato da Mitomi per il gol decisivo di Tanaka . E una ...

Corriere dello Sport

...ha introdotto nei propri corsi di laurea Magistrale ormai tre anni fa e che conosce oggi una...come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l'Università e i masterle guide a ...E una didascalia: "labandiera del Giappone ". Un'immagine diventata virale sui social dopo la vittoria per 2 - 1 dei nipponici sulla ... "Ecco la nuova bandiera del Giappone", l'immagine diventata virale p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Helvetica; min-height: 29.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Helvetica} Feste, cene, decorazioni e regali: ...Le dimissioni di tutto il Cda della Juventus e l’inchiesta sul falso in bilancio che si è abbattuta sul club bianconero di fatto creano un mare di dubbi sul futuro del club. Si rischia una Calciopoli ...