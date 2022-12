“È morto nel sonno” | dramma sconvolge il mondo del cinema | Il celebre attore è scomparso all’improvviso

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In tanti lo ricordano in “Lost” e in “Orange is the New Black” e ora piangono la sua scomparsa: un decesso improvviso sopraggiunto mentre dormiva Se n’è andato così,, dormendo. E lasciando un enorme vuoto in milioni di fan sparsi in tutto il. È un lutto davvero doloroso quello che nelle ultime ore L'articolo “Ènel”:ildelIlNewNotizie.it.