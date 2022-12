“È incinta?” GF Vip | la concorrente racconta di avere un ritardo | “Ha fatto il test di gravidanza” VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In queste ultime settimane non abbiamo parlato d’altro: della storia, archiviata, tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip 7. L’ex di Belen, alla fine ha confessato alla bella venezuelana che non è interessato e che preferisce una Ferrari (o una Lamborghini) a una Porche. Naturalmente in questo caso, la Porche sarebbe stata proprio Oriana. Eppure l’uomo non aveva perso tempo all’inizio e i due si erano spinti molto avanti nella relazione. Così, dopo qualche notte di passione sotto le coperte, alla fine Antonino ha capito che la Marzoli non era la donna per lei. C’è da dire che le cose stavano andando bene, tutto questo fino a lunedì, quando durante la puntata ha rivisto Ginevra Lamborghini. Più tardi Antonino dira ad Oriana: “Esteticamente è ovvio che mi piaci ancora e sono affezionato a te. Però non credo che tra noi possa funzionare, poi mai dire mai nella vita. Poi non ...