“È incinta?” Bomba al GF Vip 7 | spunta il test di gravidanza fatto in bagno

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E menomale che poche ore fa al GF Vip 7 si vantava con Alberto De Pisis di avere rifiutato Oriana Marzoli per due volte. Antonino Spinalbese pareva decisissimo nel chiudere con la venezuelana, dopo che aveva paragonato Luna Marì al suo cane. Come non detto. Nuova notte sotto le coperte ed una news da brividi. Settimane fa lo si diceva per scherzo, ma adesso l’idea di Sonia Bruganelli potrebbe realmente avverarsi. L’anno scorso l’opinionista del GF Vip 7 sognava di poter seguire una, con tanto di parto, nel reality. Cosa mai vista prima. Beh, dopo la nottata con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli ha un ritardo. GF Vip 7, Oriana Marzoli? Avete capito bene, lo ha ammesso lei stessa nel corso della diretta di Mediaset Extra, e del sito ufficiale del GF Vip 7. Solo ieri pomeriggio, Oriana Marzoli ed Antonino Spinalbese, più ...