È giunta l’ora di lavorare a un accordo giusto per l’Ucraina | dice Tajani

(Di venerdì 2 dicembre 2022) «L’Italia è molto interessata e sosterrà ogni iniziativa politica e diplomatica che possa portare a una pace giusta per. Tutta l’alleanza atlantica, tutti i Paesi che vogliono la pace saranno pronti a parlare con Putin se, davvero e con concretezza, dimostrerà che questo è il suo interesse genuino. È giunto il momento di iniziare aper una pace giusta per». Il vice premier e ministro degli Esteri Antoniocommenta con Repubblica l’apertura negoziale a Mosca del presidente americano Joe Biden dopo l’incontro con Emmanuel Macron alla Casa Bianca. In un comunicato congiunto, i due leader hanno ribadito il sostegno ale annunciato il prossimo appuntamento alla conferenza internazionale a Parigi del 13mbre per raccogliere aiuti per ...