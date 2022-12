Dybala | 'Rinuncia stipendi? Nessuno sapeva che avremmo preso 3 mensilità più avanti Mi fecero capire che poteva aiutarmi col rinnovo'

Calciomercato.com

In un altro passaggiodichiara: ' La seconda manovra Ognuno questa volta decideva per sé. Io non volevo aderire, volevo ricevere tutti i mesi lo stipendio. Poi il mio gruppo di lavoro mi ha ...... lasciando in panchina Lautaro Martinez che ha fatto compagnia atra le riserve per quasi tutto l'incontro. SALISCENDI CON L'INTER - Simone Inzaghi nonquasi mai al suo numero 10, che ... Dybala: 'Rinuncia stipendi Nessuno sapeva che avremmo preso 3 mensilità più avanti. Io dissi no ma mi fecero capire che poteva aiutarmi col rinnovo' Dalle carte dell’inchiesta emergono le risposte imbarazzate degli sportivi alle domande della procura sulle manovre finanziarie del club per cui sono ...Più che calciomercato, quello della scorsa estate è sembrato una telenovela argentina. Ma, come in tutte le telenovele, in questo caso argentine, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo Il sito gio ...