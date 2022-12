La Gazzetta dello Sport

Performance offensiva stellare per Lukanella partita dei suoi Dallas Mavericks contro i Detroit Pistons. I 35 punti dello sloveno, però, ...... il resto lo fa come sempre un Giannische fa la voce grossa nella zona pitturata e alla fine mette a referto 30 punti e 11 rimbalzi. Non bastano(27 punti e 12 assist) e un ottimo ... Doncic immarcabile: guarda i suoi 35 punti contro Detroit Antetokounmpo immarcabile, quarta sconfitta di fila per i Mavs. Dodicesimo successo in 13 gare per Boston, Morant (tripla doppia) lancia i Grizzlies a New York. La star italiana di Orlando fa 18 punti ...