Dodici anni dopo di nuovo Uruguay-Ghana Tutti gli occhi su Suarez

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Luisha messo subito le cose in chiaro alla vigilia di: “Non sono pentito del rosso del 2010”. Riferimento al Mondiale in Sudafrica e al match dei quarti di finale tra quelle che all’epoca erano le due nazionali rivelazioni: ilalla fine di un ciclo, l’con i giovani talenti che oggi sono a fine carriera. Luisaveva 23, con già oltre 100 gol in carriera, quando nel supplementare salvò con le mani il colpo di testa di Adiyiah. Rigore e rosso, ma dagli undici metri Asamoah-Gyan calciò sulla traversa e la beffa finale si concretizzò dai tiri dal dischetto con l’errore dello stesso Adiyiah e con la qualificazione della Celeste.non si affrontano da quel giorno. E oggi, alle ...