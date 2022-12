Documento congiunto delle imprese italiane | imprese e tedesche | L’Europa sia unita e lavori a soluzioni condivise

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Introdurre nuovi strumenti finanziari comuni per anticipare le crisi future, istituire misure a breve termine e a basso costo per contenere i prezzi di gas ed elettricità per le, ridurre la dipendenza deldall’import di “materie prime critiche” ed evitarne carenze di approvvigionamento, avviare una tregua normativa per rilanciare la competitività dele disegnare una politica fiscale che dia impulso agli investimenti pubblici. Sono queste le direttrici principali su cui si articola la Dichiarazione congiunta siglata oggi da Confindustria, Medef e Bdi, in occasione del quarto Business Forum Trilaterale.Le Confindustrie di Italia, Francia e Germania, principali paesi manifatturieri d’Europa, riunite oggi e domani a Roma, invitano – , si legge in una nota congiunta siglata dalle organizzazioni ...