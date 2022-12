Discesa Libera | Goggia e Bassino a Lake Louise Salta la competizione maschile

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sono 45 le partenti dellafemminile diche apre la stagione della velocità di Coppa del Mondo dopo tre slalom e un gigante. Sulla Men’s Olympic la prima concorrente a scattare alle roe 20 italiane sarà la norvegese Kajsa Vickhoff, seguita da Laura Pirovano, che torna a calcare la scena dopo 635 giorni. La trentina sarà la prima delle otto azzurre al via: Nadia Delago con il 6, Sofia9, Elena Curtoni 18, Marta21, Nicol Delago 30 , Karoline Pichler 35 e Roberta Melesi 42. Non prenderà il via Federica Brignone: la valdostana in accordo con lo staff si prende un giorno di riposo e partecperà alla secondadi sabato 3 dicembre. Il forte vento della notte e la nevicata ancora in corso lungo la pista ha costretto invece gli organizzatori della ...