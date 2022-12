Diretta Ghana - Uruguay 0 - 2 | per entrambe il Mondiale finisce qui!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AL WAKRAH -a tre punti,uno solo, ma può essere l'ultima gara delper. Più complicata chiaramente la via degli ottavi dei sudamericani, che non solo hanno la necessità ...

... mentre le nazionali di Uruguay esono eliminate. I lusitani, già matematicamente alla fase a eliminazione, sono stati sconfitti 2 - 1 dai coreani, che grazie alla differenza reti hanno ...AL WAKRAH -a tre punti, Uruguay uno solo, ma può essere l'ultima gara del Mondiale per entrambe. Più complicata chiaramente la via degli ottavi dei sudamericani, che non solo hanno la necessità di vincere ...Corea del Sud-Portogallo vale per l'ultima giornata del gruppo H, tempo di verdetti. In una classifica che vede il Portogallo al primo posto con 6 punti, il Ghana secondo a 3, e la Corea del ...AL WAKRAH - Ghana-Uruguay, terza giornata del Gruppo H della fase a gironi dei Mondiali 2022. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.