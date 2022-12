Dicembre si apre col botto per E’ sempre mezzogiorno | ascolti super per Antonella Clerici

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E’ arrivato davvero il freddo, l’inverno si fa sentire e davanti alla tv ci sono sicuramente più spettatori del solito! Lo dimostrano anche i dati di ascolto in crescita in questi giorni, per i programmi del day time. Oggi vi vogliamo parlare in particolare di E’. Il programma divola nel mattino di Rai 1 e ieri, 12022, ha segnato uno dei migliori risultati della stagione. Numeri molto importanti per la conduttrice che nel 2022 riesce a conquistare il 18 % di share anche in una situazione di “normalità”. Impossibile fare paragoni con gli anni passati, due anni di pandemia, adesso poi il nuovo conteggio dello share. Ma parlano anche gli spettatori. E se La prova del cuoco di Elisa Isoardi era scesa al 12 % con una media di 1,4 milioni di spettatori, E’ ...