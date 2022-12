Di Maio nel Golfo | colpo di scena | può saltare | c’è il sostituto

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Potrebbe clamorosamentela nomina di Luigi Dicome rappresentante Ue nelPersico. Il curriculum dell’ex ministro degli Esteri sarebbe infatti completamente inadeguato rispetto al ruolo che dovrebbe andare a ricoprire, e sembrerebbe non convincere nessuno, né in patria né all’estero. Alla levata di scudi in Italia alla notizia della sua probabile nomina, sono seguiti i dubbi sollevati da Bruxelles, senza contare poi gli sfottò dei francesi. Appena qualche giorno fa, infatti, Le Figaro faceva notare come l’inglese dell’ex titolare della Farnesina sia da principianti, e che per quel ruolo sia invece necessario un inglese avanzato e fluente che lui non possiede. Quasi come a voler dire: se nominate Dirischiate di fare l’ennesima figuraccia. Per approfondire: Diprende un ...