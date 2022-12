Delusione Anguissa | la notizia ufficiale del Qatar

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Termina ufficialmente la fase a gironi dei Mondiali in2022. Da domani, via agli ottavi di finale della competizione che, per il dispiacere dei tifosi azzurri, vedranno impegnati soltanto due calciatori del Napoli. Camerun (Getty Images) Dopo Lozano ed Olivera, infatti, saluta ilanche Zambo, sprofondato insieme al suo Camerun nel girone H. Terzo posto con soli quattro punti per i leoni d’Africa, condannati dal pirotecnico 2-3 maturato fra Serbia e Svizzera. Camerun eliminato ma non ultimo, il riassunto del match Stoica prova del Camerun, pressante sin dal primo minuto nei confronti di un Brasile ricco di seconde linee. Tante le occasioni per i camerunensi, al quale ha saputo rispondere presente il portiere verdeoro Ederson. L’estremo difensore del Manchester City si è reso infatti protagonista di ...