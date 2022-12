Decima giornata Basket Eurolega 2022 23 | Milano crolla anche a Baskonia | settima sconfitta consecutiva

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non sembra esserci luce in fondo al tunnel per l’Olimpiache, nella/23, soccombe(78-62), collezionando così lae il conseguente ultimo posto in classifica. Unica nota positiva del match i 23 punti di Davies./23: COSA È ACCADUTO TRA OLIMPIA? È crisi nera perche in campo continentale non riesce più a ritrovarsi. Stavolta è toccato alevidenziare i limiti della squadra di Messina, la cui ...

PalermoToday

Livorno 2 dicembre 2022 La Libertas Liburnia, questo fine settimana, resterà alla finestra. La partita esterna con la Juve Pontedera, valida per ladel campionato di C Silver, è stata infatti rinviata (per esigenze della società pontederese) a mercoledì 21 dicembre alle 21:00. Dunque per i ragazzi di Gabriele Pardini il prossimo ...A scandire l'attesa per ladi campionato è il tecnico degli irpini Piero Basile: 'Questa settimana è stata ottima. Credo sia stata una delle migliori per quanto riguarda l'... Promozione, decima giornata: l'Iccarense a valanga sul Marsala, l'Aspra vince in casa contro la Castelluccese La Libertas Liburnia, questo fine settimana, resterà alla finestra. La partita esterna con la Juve Pontedera, valida per la decima giornata del campionato di C Silver, è stata infatti rinviata (per es ...Previsioni meteo per il 2/12/2022, Azzano Decimo. Giornata caratterizzata da deboli rovesci di pioggia, temperatura minima 5°C, massima 8°C ...