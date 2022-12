Dc | l' omaggio dei politici a Bianco | al centro del feretro un mazzolino di fiori

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Grande e sentitodeialla camera ardente allestita nella Sala Aldo Moro a Montecitorio per l'ex ministro Gerardo. Oltre ai familiari il primo ad arrivare e' stato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Quindi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è fermato a parlare con la famiglia die poi il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra le personalità politiche, a dare l'ultimo saluto asono stati Pier Ferdinando Casini, Dario Franceschini, Gianfranco Fini. Quindi Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, passato dalla Sala Aldo Moro prima di andare a Napoli. Presenti anche Marco Follini, Gianni Letta, Ettore Rosato, Gianni Cuperlo, Anna Finocchiaro, Rosy Bindi, Roberto Speranza, Giuseppe Provenzano. Vasto ...

RomaToday

Ogni fragranza della collezione è unolfattivo a un elemento naturale, iniziando da ... solido e concreto, ma con un dettaglio unico che ricorda il marmo travertinomonumenti più ...Dopo 42 anni al servizio degli associati edirigenti di Confcommercio, Monica è arrivata alla ...ex presidenti Richard Di Angelo ed Ennio Sanese che hanno voluto essere presenti per rendere... La solennità dell'Immacolata: l'omaggio di Papa Francesco Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Grande e sentito omaggio dei politici alla camera ardente allestita nella Sala Aldo Moro a Montecitorio per l’ex ministro Gerardo Bianco. Oltre ai familiari il primo ad ...Lo staff tecnico azzurro del ciclismo ha reso omaggio alla memoria di Franco Ballerini al cimitero ... Infine il convivio a Carraia di Calenzano presso il ristorante “Gli Alberi” dei fratelli Rossano ...