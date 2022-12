Davide Rebellin | individuato il camionista che ha investito e ucciso l’ex ciclista | è un tedesco 62enne

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ilche haÈ statodalla polizia ilche lo scorso 30 novembre ha: si tratta di undi 62 anni rimasto a piede libero poiché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale. L’uomo, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, è fuggito deliberatamente dopo l’incidente: secondo alcuni testimoni, infatti, dopo l’impatto sarebbe sceso dall’abitacolo per avvicinarsi alla vittima agonizzante per poi fuggire senza esitazioni. Gli agenti sono ...

E' stato individuato il presunto responsabile dell'investimento del ciclista, travolto e ucciso da un tir durante un allenamento in bici da corsa lungo la strada regionale 11 in direzione di Montebello Vicentino. Dopo il primo intervento dei carabinieri della ...Era sceso dal mezzo vedendolo agonizzante a terra Identificato, grazie alle telecamere, il camionista che ha travolto e ucciso, mentre si stava allenando in bicicletta: si tratta di ...Così come Michele Scarponi investito nella ‘suà Filottrano il 22 aprile 2017, anche Davide Rebellin paga con la vita le conseguenze di un incidente sulle cui dinamiche la polizia sta ancora indagando.L'investitore di Davide Rebellin è un camionista tedesco recidivo: non si è fermato a prestare soccorso, lo aveva già fatto in passato ...