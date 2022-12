Davide Dal Maso racconta come ha fondato il Movimento etico digitale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tratto da Morning Future Anche se navigare in Internet è un’attività quotidiana, quello che sembra spesso mancare è un’educazione alla rete, alle sue potenzialità e ai comportamenti da tenere online. Per colmare queste lacune, e per portare la culturanelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nelle università, è nato ilDal, 27 anni, classe 1995, (secondo Forbes tra i Top Under 30 Italiani) hala non profit sulle potenzialità e i rischi del web “Social Warning“, un progetto delcreato per rendere consapevoli ragazzi e genitori attraverso una rete capillare di formatori (tutti volontari) che intervengono in tutta ...

