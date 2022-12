Dalla Romania all’Italia | 15enne portata a Roma con l’inganno e costretta a prostituirsi da due amiche di famiglia

...di Rekord (azienda con 700 dipendenti e tre stabilimenti nel distretto di Alba Iulia in, ... contestualmente all'emissione di un prestito obbligazionario sottoscrittostessa Clessidra ...I tre 'trasfertisti' arrivavano appositamentefino al confine italo - sloveno, dove uno rimaneva sempre vicino a un'auto, pronto per organizzare la fuga, mentre gli altri, dopo aver ...Si nascondevano nell'armadio per controllarla e le chiedevano di tenere il telefono in vivavoce durante il rapporto con i clienti. Così, una 15enne era costretta, da due sorelle ...Aveva 40 anni e, dalla Romania, era giunta nel catanese, dove lavorava in un’azienda agricola. Separata, è madre di una ...