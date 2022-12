“Dal Qatar a Putin fino alla nuova Juventopoli | vi spiego cosa sta cambiando nel calcio”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è da anni uno dei più importanti studiosi delle nuove frontiere del. Uno sport che racchiude in sé molti altri elementi, muovendo interessi economici spaventosi e trasformandosi, così, in un attore geo-politico di primo piano, in grado di determinare equilibri che vanno ben al di là del campo di gioco. In questa chiacchierata con TPI ci spiega il significato profondo del suo ultimo saggio di denuncia, “Le nuove guerre del” (Feltrinelli). Lei ha parlato espressamente di «nuove guerre del». Qual è la situazione delglobale? «È sempre più uno strumento finalizzato all’affermazione di interessi che con lo sport hanno poco a che vedere, per lo meno con una certa idea di sport e di. È un’evoluzione naturale e, in un certo ...

Cross da calcio d'angolo, in mischia, Cristiano Ronaldo fa da sponda involontaria all'avversario, la palla, nell'area piccola, viene girata in retedifensore avversario. 1 - 1 2022 - 12 - 02 16:...Il Mondiale infuoricampo rimanda più a Brasile 2014 che a Russia 2018:non solo per le calde temperature e le spiagge,ma anche per la cerimonia inaugurale e alla sua atmosfera festosa, ...LO STORICO DEBUTTO - QATAR-ECUADOR 0-2. Il Mondiale in Qatar fuori dal campo rimanda più a Brasile 2014 che a Russia 2018:non solo per le calde temperature e le spiagge,ma anche per la cerimonia ...Arriva una brutta notizia dal ritiro in Qatar della Nazionale. Il rossonero non si è allenato! Tutti i dettagli sulle sue ...