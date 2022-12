Curarsi mangiando | ecco come Nutrizione | a confronto Evelina Flachi e lo chef Giuseppe Daniele

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv la nutrizionistae lodel ristorante The Manzoni di Milanoper parlare di alimentazione. "La nutraceutica è alla base della nostra salute: il cibo può dare valore funzionale al nostro organismo", dice, "per attivare il sistema immunitario, prevenire problematiche intestinali o tumorali". E sulle materie prime, dice, "sono la cosa principale. Noi abbiamo un menù bilanciato e che punta a valorizzare gli ingredienti senza aggiungere grassi". "Bilanciare" è la parola d'ordine di una dieta: "Fondamentale che sia varia e che i piatti abbiano un valore nutrizionale equilibrato: combinando gli ingredienti possiamo rendere funzionale ogni piatto", commenta. Lo ...