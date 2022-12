Croazia | Dalic | “Gvardiol il miglior difensore al mondo”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Joskoè tra le rivelazioni di questo Mondiale in Qatar. Ilcentrale dellaè da tempo accostato al Chelsea, che spinge per chiudere prima che il prezzo aumenti ulteriormente. Anche il Ct croatoloda il suo giocatore, allargando il discorso all’intero reparto: “Joskoè ilcentrale del”, ha detto il tecnico.“Siamo orgogliosi di lui. Dejan Lovren è di grande supporto, dentro e fuori dal campo. Domagoj Vida aiuta altrettanto con ulteriori consigli. Sono felice di vedere come lavorano insieme tutti quanti”. SportFace.

