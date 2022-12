“Cristiano Ronaldo non andrà in Arabia Saudita | vuole club in Champions”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) –nona giocare in, nonostante la mega offerta arrivata a Cr7 dopo la rescissione del contratto con il Manchester United. Ne è convinto Piers Morgan, ormai voce di, che smentisce che il portoghese sia pronto ad accettare l’offerta da 200 milioni l’anno dell’Al-Nassr. Per il popolare giornalista inglese pernon si tratta di una questione di soldi e che è convinto che “se farà bene in questo Mondiale, otterrà ciò cheveramente, ovvero uninLeague che estenda il suo record e la sua eredità. Si tratta di un grande desiderio di giocare a calcio ai massimi livelli, battere record e vincere trofei. E lo ha ...

I protagonisti:, ovviamente, ma anche Bruno Fernandes, nel Portogallo. I brasiliani ancora senza Neymar, che cercano una stella alternativa. I grandi 'vecchi' dell'Uruguay, da ...Mentre sta disputando il Mondiale da svincolato,ha diverse alternative per il futuro: in bilico il maxi accordoQuesta sera il suo Portogallo gioca per conquistarsi il primato nel girone e l'accesso agli ottavi di finale del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Niente Arabia Saudita, per Ronaldo, niente 200 milioni l'anno. Per Morgan "non si tratta di soldi in questa fase della sua carriera" ...