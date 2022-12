Cremlino | Putin rifiuta le condizioni di Biden per negoziati | Orban Ungheria | No al piano di aiuti Ue per Kiev

Così ildopo che il presidente Usa si è detto pronto a parlare con. Per Mosca - dice il portavoce Peskovè impensabile il ritiro russo dall'Ucraina come prerequisito per un negoziato. ...02 dic 11:08è aperto a colloqui sull'Ucraina Il presidente russo Vladimirrimane 'aperto a colloqui per assicurare gli interessi della Russia'. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry ...Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo al presidente americano Joe Biden che si era detto pronto a un incontro con quello russo Vladimir Putin. Per la Russia è impossibile ...Torino, 2 dic. (LaPresse) - "Per raggiungere i nostri obiettivi, il presidente Putin era, è e rimane aperto ai negoziati con tutti". Lo ha detto il portavoce ...