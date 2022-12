Covid | le news di oggi Iss | Rt sale ancora da 1 | 04 a 1 | 14 | stabile l' incidenza DIRETTA

(Di venerdì 2 dicembre 2022)questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici di-19. Nel periodo 9 novembre-22 novembre 2022, il valore medio è stato infatti pari a 1,14, in aumento rispetto alla settimana precedente. L'dei casi è invecee pari a 386 per 100.000 abitanti (rispetto al valore di 388 della scorsa settimana). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute

Dobbiamo affrontare insiemee influenza stagionale, che quest'anno pare si presenti molto forte, e dobbiamo farlo possibilmente con una unica vaccinazione che è possibile fare appunto in una ...Si ferma la risalita dei contagi. Il monitoraggio settimanale a cura dell'Iss, all'esame stamane della cabina di regia indica infatti una incidenza settimanale di casi ogni 100mila abitanti stabile a ...ROMA (ITALPRESS) – Stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale del Covid-19: 386 ogni 100.000 abitanti (25 novembre-1 dicembre) ...La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha commentato così il bilancio integrato che la Figc ha pubblicato per l'undicesimo anno consecutivo con l'aiuto di PwC: ...