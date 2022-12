Covid | le news di oggi Bollettino | 227 440 casi e 635 morti in 7 giorni DIRETTA

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Frena la crescita della curva epidemica in Italia. Diminuiscono i nuovidi positività registrati negli ultimi 7, erano 229.122 la settimana scorsa. In aumento le vittime, erano 580 nella settimana precedente, il 9,5% in più. Lo segnalano i dati delsettimanale del ministero della Salute. I tamponi sono stati 1.324.969, con una variazione del +3,8% rispetto alla settimana precedente, il tasso di positività pari a 17,2% con una variazione di -0,7% rispetto a settefa (17,9%)

... ristrutturazione di due attici a Monza innovazioneInspirational Games: la campagna lanciata ... Questo comprende in pochi secondi se la persona monitorata sta male, se ha il, se sta subendo ...In considerazione dell'attuale quadro epidemiologico ed all'incremento di casi positivi al19 tra la popolazione della provincia di Imperia, Asl1 reputa indispensabile attuare tutte le misure idonee a contenere la diffusione del virus, in particolar modo all'interno delle aree ...(Adnkronos) – Sono 227.440 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 25 novembre al 1 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e de ...Sono 3.184 i tamponi eseguiti con un tasso di positività che dal 15,44 è salito al 18,69%. Si contano 3.130 vittime dall'inizio della pandemia ...