Covid | le news di oggi Bollettino | 227 440 casi e 635 morti in 7 giorni DIRETTA

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Frena la crescita della curva epidemica in Italia, con i nuovi contagi in calo dai 229.122 di settimana scorsa. In aumento del 9,5% le vittime, che nella rilevazione precedente erano 580. Lo segnalano i dati delsettimanale del ministero della Salute. I tamponi sono stati 1.324.969 (+3,8%), il tasso di positività passa dal 17,9% al 17,2%. Iss: "Da sei a tre le regioni a rischio". Oms: "Il 90% della popolazione mondiale ha immunità "

