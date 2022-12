Covid | incidenza stabile e tre regioni a rischio alto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –l'settimanale a livello nazionale del-19: 386 ogni 100.000 abitanti (25 novembre-1 dicembre) rispetto a 388 ogni 100.000 abitanti (18-24 novembre).Nel periodo 9-22 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,14 (range 1,05-1,20), in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore alla soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce e si trova appena sopra la soglia epidemica: Rt=1,01 (0,98-1,04) al 22 novembre, rispetto a Rt=1,07 (1,04-1,10) al 15 novembre. E' quant emerge dai dati della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 1 dicembre) rispetto al 2,5% (rilevazione al 24 novembre). Il tasso di ...

Si ferma la risalita dei contagi. Il monitoraggio settimanale a cura dell'Iss, all'esame stamane della cabina di regia indica infatti unasettimanale di casi ogni 100mila abitanti stabile a quota 386, appena due casi in meno rispetto alla settimana scorsa. Anche se l'Rt, l'indice di trasmissibilità del contagio, sale ancora da ...... sono stati registrati 10.392 nuovi casi di positività ( - 4.29% rispetto ai sette giorni precedenti) e un'cumulativa di 216 infetti per 100.000 abitanti. Tassi di nuovi positivi più ...L'incidenza è stabile a 386 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 388 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in crescita le terapie intensive: a livello nazionale i ...ROMA (ITALPRESS) – Stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale del Covid-19: 386 ogni 100.000 abitanti (25 novembre-1 dicembre) ...